الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتصل لـ43

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يمثل ذروة ارتفاع الحرارة، والتي تصل لـ39 درجة مئوية، وبسبب نسب الرطوبة بالجو تكون درجات الحرارة المحسوسة نحو 43 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهذا الارتفاع يشمل أغلب المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت «غانم»، أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض بدرجات الحرارة، ولكن ذروة ارتفاع الرطوبة تكون فترات الليل، وبالتالي تظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية.