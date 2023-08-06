اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية ، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 40%.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثير للرمال والاتربة على اقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة ورعدية علي مناطق من اقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،39 للعظمى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد43 والصغري 27 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 30 درجة .