بالصور.. استمرار دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بجنوب سيناء

تواصلت فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار دوري الشوارع والاحياء والساحات الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بادارة الطور علي ملاعب مركز شباب الساحل في العاصمة طور سيناء .

ينظم الدووري وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزاره " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " برئاسه الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة و محمد منصور منسق عام المشروع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتي ديسمبر ٢٠٢٣ في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة .

يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد مسعد وكيل المديرية.

في سياق آخر، واصلت شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية ، التابعة لإدارة تنميه النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية، بمركز شباب الساحل بطور سيناء.

و تهدف هذه التدريبات إلى تنمية الجانب الفنى والابداع لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية،وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم ، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديريه.

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