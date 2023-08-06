"التنمية الشبابية" برأس سدر يواصل تدريبات فريق الجمباز على شاطئ المدينة

واصل مركز التنمية الشبابية برأس سدر تنفيذ تدريبات فريق الجمباز على شاطيء المدينة، حيث تكمن أهمية اللعبة في تطوير المهارات المعرفية عند الاطفال، وتعزيز صحة العظام والمفاصل عند الأطفال، كما أنها تعمل على تحسين مرونة الجسم وتزيد من قوته وتوازنه ، بجانب اعطاء الطفل الثقة فى نفسه وتعزز صحته النفسية وتحميه من الاضطرابات والتوتر والقلق .
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في تطوير منظومة العمل داخل الهيئات الرياضية، تحت توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ومتابعة محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة واحمد عبد العزيز وكيل المديرية .
وفي سياق آخر نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء داخل مركز التنمية الشبابية بالطور، معرضا للشباب اصحاب المشغولات اليدوية وذلك بتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديريه ، حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة. وتنفذ هذه الفاعليات بهدف دعم ومساندة الشباب وإتاحة الفرصة لهم لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة .