مقتل مسلح في اشتباكات مع القوات الهندية بولاية "جامو وكشمير"

الأحد 06/أغسطس/2023 - 09:22 ص

اندلعت صباح اليوم الأحد اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في منطقة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مصادر مطلعة قولها إن الجيش الهندي فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي شهدت الاشتباكات والتي أسفرت عن مقتل مسلح واحد على الأقل حتى الآن.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.