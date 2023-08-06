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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل مسلح في اشتباكات مع القوات الهندية بولاية "جامو وكشمير"

قوات الأمن الهندية
قوات الأمن الهندية
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 اندلعت صباح اليوم الأحد اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في منطقة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مصادر مطلعة قولها إن الجيش الهندي فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي شهدت الاشتباكات والتي أسفرت عن مقتل مسلح واحد على الأقل حتى الآن.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

راجوري جامو قوات الأمن الهندية