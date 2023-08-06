الأركان الأوكرانية: روسيا شنت أكثر من 20 هجوما صاروخيا خلال 24 ساعة

الأحد 06/أغسطس/2023 - 09:14 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت 20 هجوما صاروخيا وجويا آخر على الأراضي الأوكرانية خلال ال(24) ساعة الماضية.. بينما يقع أكثر من 30 اشتباكا قتاليا في جهات متفرقة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إن الروس أطلقوا النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) 68 مرة، وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية".

وفي المقابل، شن سلاح الجو الأوكراني 7 ضربات على مجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية روسية، حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعين للقيادة، وخمسة أفراد، ومجموعة ذخيرة ومعدات عسكرية، وأربعة أنظمة مدفعية في موقع إطلاق نار، وخمسة مستودعات ذخيرة، ونظام حرب إلكتروني واحد.

وأسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية 12 صاروخا من طراز كاليبر، كما ذكرت الهيئة أن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.