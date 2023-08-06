الولايات المتحدة تتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي

الأحد 06/أغسطس/2023 - 09:11 ص

أعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، عن تطلع بلادها إلى انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي أواخر أغسطس الجاري.

ودعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية - في تصريح عبر وسائل الإعلام الأمريكية - إلى انتخابات منفتحة ومشاركة واسعة من جانب القوى السياسية في البلاد.

وأكدت أن انتخابات حرة ونزيهة سيكون أمرا ملحا لتعزيز السلام والازدهار في زيمبابوي وخلق نظام ديمقراطي يحترم الجميع بغض النظر عن العرق والدين وأن يعامل الجميع على قدم المساواة وأن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في تحديد مستقبل بلدهم.

وشددت على أن أي استقرار سياسي ناتج عن نظام ديمقراطي يحقق نمو اقتصادي جيد.. لافتة إلى تقديرها للتاريخ السياسي في زيمبابوي في القرن العشرين، فهو بلد له إرث من النجاح، ومواهب بشرية وطبيعية هائلة، كما أن زيمبابوي لديها القدرة على أن تكون دولة رائدة في الجنوب الأفريقي.