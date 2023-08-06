تقرير يمني: انخفاض النزوح الداخلي بأكثر من النصف في الربع الثاني 2023

أكد تقرير حكومي يمني، انخفاض حالات النزوح الداخلي الجديدة في اليمن بأكثر من النصف في الربع الثاني من العام الجاري 2023 مقارنة بالربع الأول من ذات العام.

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن - في تقرير أوردته قناة اليمن الفضائية - "أنها رصدت نزوح ما يقارب 1370 أسرة نازحة جديدة تتألف من أكثر من 7 آلاف و378 فردًا، خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023"، مشيرة إلى أن حالات النزوح الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري تمثل انخفاضًا بنسبة حوالي 129% مقارنة بالربع الأول من نفس العام الذي سجل نزوح ما يقارب 3 آلاف و133 أسرة مؤلفة من 16 ألفا و411 فردًا.

وأضافت الوحدة، في تقريرها، أن محافظة مأرب احتلت قائمة الأكثر تسجيلًا للنزوح وأيضًا الأكثر استقبالًا للأسر النازحة خلال فترة التقرير، حيث نزحت منها 471 أسرة وبنسبة 34% من إجمالي حالات النزوح الجديدة، فيما استقبلت 1008 أسر، وبنسبة حوالي 74% من إجمالي الأسر النازحة.

وأوضح التقرير أن فترة الربع الثاني من عام 2023، شهدت مغادرة نحو 125 أسرة (649 فردًا) مواقع نزوحها إلى محافظات أخرى، فيما انتقلت ما يقارب 73 أسرة (323 فردًا) في إطار المحافظة نفسها.