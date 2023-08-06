صواريخ «كاليبر» تنطلق مجددًا من البحر الأسود باتجاه أهداف في أوكرانيا

أفادت قناة "فوينيا خرونيكا"، المختصة بمتابعة وقائع العملية العسكرية الخاصة، بانطلاق صواريخ "كاليبر" جديدة من البحر الأسود باتجاه أهداف في أوكرانيا.

وبحسب القناة التي تنشر على "تلجرام"، تم إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ باتجاه أهداف للقوات الأوكرانية في منطقتي نيكولايف وأوديسا، فضلا عن منطقتي كيروفوغراد وخميلنيتسكي.

ووجهت القوات الروسية ضربة واسعة النطاق على جميع أنحاء أوكرانيا بأنواع مختلفة من الصواريخ، منها صواريخ "كاليبر" المجنحة وصواريخ "كينجال" الفرط صوتية والصواريخ الباليستية "إسكندر".

وأفادت قنوات المراقبة الأوكرانية باستهداف مقاطعة فينيتسا بثلاثة صواريخ على الأقل من طراز "كينجال" الفرط صوتية، كما أشارت إلى وصول الموجة الثالثة من الصواريخ المجنحة نحو مطار ستاروقسطنطينوف العسكري، مؤكدة أن مقاطعة خميلنيتسكي استهدفت بـ12 صاروخا من طراز "كاليبر"، فضلا عن المطار العسكري فيها.

وأوردت قنوات "تلغرام" مشاهدة صواريخ من طراز "كاليبر" وهي تحلق فوق مقاطعة خميلنيتسكي، حيث يكون هدف الضربة مرة أخرى مطار ستاروقسطنطينوف العسكري.