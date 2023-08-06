«عمر هاشم» لـ«البوابة نيوز»: أنا بخير وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات

نفت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن خبر وفاته، قائلةً: إنه "بخير والحمد لله".

وأكدت أسرته، أن حالته الصحية مستقرة، ويتلقى العلاج في المستشفى، حيث يحرص الدكتور أحمد عمر هاشم، على إجراء الفحوصات الدورية على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال "عمر هاشم"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "أنا بخير والحمد لله على كل حال، ومش عارف الناس عايزة إيه من خبر وفاتي، ارحموني وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات، واللي يفتري على الناس بالباطل".



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، خبر غير صحيح عن وفاة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم، شغل منصب رئيس جامعة الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء، وظهر خلال مشاركته الاحتفال بيوم عاشوراء الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، بمسجد الإمام الحسين، بحي الجمالية بمدينة القاهرة.