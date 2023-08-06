اليوم.. إذاعة «الشباب والرياضة» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

تحتفل إذاعة الشباب والرياضة بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة على مدار، اليوم الأحد، وذلك من خلال فترات مفتوحة وفقرات متنوعة كالتالي:

النهار من أوله:

فترة صباحية تستعرض عناوين الصحف القومية والمواقع الإخبارية الخاصة بأخبار قناة السويس والأرقام القياسية التي تحققت.

قناة السويس طبعة خاصة:

فترة مفتوحة حول ما تم من مشروعات قومية في إقليم قناة السويس وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لبعض المانشيتات التي نشرت في يوم الاحتفال.

إذاعة مقتطفات من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبة افتتاح القناة وما تبعها من مشروعات.

بالأرقام

برنامج يذاع أكثر من مرة يقدم معلومات عن إنجازات القناة بالأرقام.

هذا بالإضافة إلى إذاعة أغاني مناسبة عن قناة السويس والفوائد التي تحققت من هذا المشروع العملاق مدعومة بمقولات عن المشروع العظيم والأغنيات الوطنية المناسبة.