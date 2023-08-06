بالصور.. تامر عاشور وإليسا يشعلان حفل العلمين

أحيا الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وشاركته به الفنانة إليسا، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل الحضور منها" تسلم، تيجي نتراهن، الفترة دي، هاجي علي نفسي" وغيرها من الأغاني، وقدم مصمم الإضاءة طارق صبري عرضا حظي بإشادة الحضور.



واختتمت النجمة اللبنانية إليسا الحفل بباقة من أغانيها التي أشعلت حماس محبيها منها "هنغني كمان وكمان، حلوة يا بلدي، من أول دقيقة" وغيرها من الأغاني وسط جو من البهجة والسعادة.

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.