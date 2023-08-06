الشرطة الكندية تعلن إصابة 9 أشخاص خلال مظاهرة في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية، مساء السبت، إصابة تسعة أشخاص إثر شجار اندلع في منتزه في الطرف الغربي لتورنتو.

وقالت الشرطة - في تغريدة عبر منصة التدوين القصير (إكس) تويتر سابقا - إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم بينما أصيب شخص واحد بجروح خطيرة بعد طعنه. ولم تذكر الشرطة كيف أصيب الثمانية..مشيرة إلى أن الحادث يبدو أنه كان مظاهرة تحولت إلى أعمال عنف في منتزه "إيرلسكورت بارك" قبالة "سانت كلير أفينيو ويست" وتم الإبلاغ عن حشد كبير وقتال في الحديقة لأول مرة من قبل الشرطة في تغريدة في حوالي الساعة 10 صباحًا.

وقالت أليخاندرا برافو، عضو مجلس المدينة في المنطقة، إن العنف اندلع خلال "احتجاج سياسي في أحد المهرجانات وأن المتنزه وبعض الطرق المحلية أغلقت أمام حركة المرور".