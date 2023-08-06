وزير الرياضة يلتقي شباب «YLY» المنضمين حديثًا للمشروع بموسمه الخامس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة" YLY" المنضمين حديثًا للمشروع بموسمه الخامس.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي على مشروع" YLY" والذي يبدأ بموسمه الخامس، كونه أحد أهم المشاريع التطوعية داخل وزارة الشباب والرياضة.

يأتي هذا اللقاء ضمن المعسكر التدريبي للشباب المنضم حديثًا للمشروع، ويتم تنفيذ المعسكر التدريبي للمنضمين حديثا لمشروع "YLY" بمحافظات الجمهورية ويتلقي المنضمين للمشروع تدريب لمدة أسبوع يتم تأهيلهم وتجهيزهم.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة والأستاذ شهاب جمال الدين مسئول مشروع "YLY" ومكتب شباب يدير شباب بالوزارة، والأستاذ عاطف حموده مدير عام المركز الأوليمبي بالمعادى.

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY" هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها الدكتور أشرف صبحي خلال عام ٢٠١٨ والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.