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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق وبريطانيا يستعرضان العلاقات المشتركة وسُبل تطويرها

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، السبت، مع السفير البريطانى لدى العراق ستيفن هيتشن، مجمل العلاقات بين البلدين، وأبرز السبل لتطويرها فى مختلف المجالات.

وذكر بيان لمكتب السودانى أوردته قناة (السومرية نيوز) أن "رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة فى العراق ستيفن هيتشن؛ لبحث مجمل العلاقات بين البلدين الصديقين، وأبرز السبل لتطويرها فى مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقى والبريطاني".

وأشار السودانى إلى "سعى العراق نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية، مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، ودعمه جهود الاستقرار والتنمية فى المنطقة".

من جانبه، رحب السفير البريطانى "بخطوات الحكومة العراقية فى مجال الإصلاح الاقتصادي، كما ثمن جهود العراق وانعكاساتها الإيجابية على المنطقة وما تواجهه من تحديات".

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير البريطانى لدى العراق ستيفن هيتشن بحث العلاقات بين البلدين