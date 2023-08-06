البطولة العربية| الهلال يتأهل إلى نصف النهائي على حساب الاتحاد

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهمًا على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان" 2023.

وافتتح الهلال أهداف المباراة عن طريق سافيتش في الدقيقة 14 من رأسية متابعًا ضربة ركنية، وأضاف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، قلص رومارينهو الفارق للاتحاد في الدقيقة 55، لكن أحبطها الهدف الثالث البرازيلي مالكوم لاعب الهلال في الدقيقة 70.

وجاءت فرصة للاتحاد لت لتقليص من خلال ركلة الجزاء، لكن الفرنسي كريم بنزيما أهدر الركلة لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، تأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، المقامة حاليا بالسعودية وتستمر حتى 12 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يواجه الفائز من الشباب والوحدة الإماراتي اللذين يلتقيان اليوم الأحد.