أحمد فوزي: كولر لم يطلب رحيل سيد عبدالحفيظ

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: :مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ".

وتابع: "البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف: "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ أن يكون هذا الأمر بثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة".

وواصل فوزي: "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل إعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي اخطره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".