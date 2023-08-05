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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد فوزي: كولر لم يطلب رحيل سيد عبدالحفيظ

الاهلي
الاهلي
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كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي.
وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: :مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ".
وتابع: "البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".
وأضاف: "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ أن يكون هذا الأمر بثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة".
وواصل فوزي: "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل إعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي اخطره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل، سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".

رحيل سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالأهلي أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي