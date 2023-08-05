تدريبات بدنية لحكام كرة القدم بالفيوم.. صور

عقدت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات أعقبه إجراء تدريب بدنى للحكام إستعدادا للموسم الجديد.

حضر الإجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.

وشهده الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن أحمد راضى نائب المدير التنفيذى.

وقد عرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل إجراء تدريبات أسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد والحكام الذين إجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية إلى الدرجة الأولى وتمنى للجميع موسم متميز .



وقدمت اللجنة الشكر للنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادى مصر المقاصة على إتاحة ملعب الفريق لتدريب الحكام .

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