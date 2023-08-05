فيديو.. نمر ثلجي من سلالة القطط النادرة ينصب كمينا لماعز جبليا ويرديه قتيلا

نصب نمر من سلالة القطط كمينا لماعز جبلي من خلال كهف سري في أعماق جبال باكستان مستخدما أحد الملاجئ الأخيرة لنمر الثلج، أحد أندر وأجمل أفراد فصيلة القطط الكبيرة.

وقرر صحفي اسمه نزار مالك، استخدام مهاراته الرصدية للمساعدة في تعزيز وحماية هذه الأنواع المهددة بشدة بالانقراض.

ففي كل عام، تعود أجيال من نمور الثلج إلى الجبال لتربية صغارها، تجبر المواسم القاسية هذا المفترس وفريسته على اللجوء إلى الروافد السفلية للوديان، حيث يسجل مالك سلوكيات الصيد والتغذية والتزاوج.

وصور مالك وثائقيا ظهرت فيه استراتيجيات هذا السنور القاتل في صيد فرائسه، حيث ينصب الكمين لفريسته بعد أن يتمرغ بالتراب كي يموه نفسه بألوان البيئة المحيطة، قبل الانقضاض على ماعز الجبل في مقطع القيديو المقتطف من الوثائقي.

