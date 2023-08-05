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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة: نتطلع لتحقيق كرة اليد ميدالية أولمبية بباريس

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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التقي  مساء اليوم  السبت بالمركز الاولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد المصري لكرة اليد  الدكتور محمد الامين لبحث استعدادات المنتخب القومى الاول لكرة اليد والذي يستعد لخوض تصفيات اوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والبطولة الافريقية التى تستضيفها مصر فى يناير  من العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد باريس .
وأوضح وزير الرياضة ان الفريق الاول لكرة اليد اصبح طموحه اكبر من مجرد التأهل وتحقيق بطولة افريقيا فقط ، ولكن نضع نصب اعيننا في  التتويج بالأوليمبياد نظرا لامتلاك المنتخب المصري للعديد من اللاعبين المميزين  والمحترفين فى أفضل الدوريات العالمية ، وشدد وزير الرياضة خلال لقائه مع الدكتور  محمد الأمين  رئيس الاتحاد أن المنتخب المصري أصبح مطالب بتحقيق ميدالية أولمبية فى الاوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤.
وعلى هامش اللقاء مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد، تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى المنتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد عام 2004، بالتأهل رسميًا إلى  الدور الرئيسي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وأكد وزير الرياضة على الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية.

وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد المنتخب القومى الاول لكرة اليد اوليمبياد باريس احمد محمدي