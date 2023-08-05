ماريو روسي..عشقه لفنون العمارة الإسلامية دفعه لاعتناق الإسلام

ماريو روسي، مهندس إيطالي شاب حل ضيفا على مصر، فإذا به يذوب عشقا فيها و يمتزج بأهلها كواحد منهم.

جاء "روسي" الذي ولد في إيطاليا عام 1897م وتخرج من مدرسة الفنون الجميلة بروما إلى مصر وهو في أواخر العشرين من عمره وكان ضمن مجموعة من المهندسين الأوروبيين الذين أستقدمهم الملك فؤاد للعمل في وزارة الأشغال للأشراف على القصور الملكية بواسطة المعمارى الإيطالى إرنست فيروتشى.

فى مصر أندمج روسي مع طابع الحياة المصرية بل وتعلق بها إلى درجة العشق، وجذب روسي المعمار الأسلامى في مصر وأهتم بفنون و زخارف العمارة الأسلامية فبدأ في دراسة هذا الفن وتعلم بناء المساجد ، وكان شديد الأعجاب بفن العمارة المملوكية والعمارة الفاطمية في حين نأى بأعماله عن أستعارة عناصر العمارة التركية العثمانية.

أهم أعماله :

• مسجد عمر مكرم الواقع بميدان التحرير

• مسجد الزمالك بالقرب من كوبرى الزمالك

• مسجد ابي العباس المرسي بالإسكندرية

• جامع القائد إبراهيم بالإسكندرية

• مسجد محمد كريم في قصر رأس التين بالإسكندرية

• مسجد أحمد يحي باشا بزيزنيا بالإسكندرية

• فيلا عاصم بالزمالك

• فيلا عطا عفيفي بالجيزة

• فيلا بهي الدين بركات باشا بالجيزة

• عمارة الجبلايه بشارع حسن صبري بالزمالك

• عمارة جاستون وايزر ، شارع سوق التوفيقيه

• فيلا جورج ويصا ، حى جاردن سيتى

توفي ماريو روسى في عام 1961م بالحجاز ولا تزال تعيش ذريته في مصر ، وتم منحهم الجنسية المصرية.