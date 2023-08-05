تدريبات ناشئي ألعاب القوى ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

يواصل مركز ناشئي ألعاب القوي بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، التدريب بالملعب الرئيسي بإستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة الناشئين، وبحضور المدرب الكابتن حسام ثروت، ومساعد المدرب الكابتن احمد أمين.

يتضمن تدريب اللاعبين فى مركز ناشئي ألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، مجموعة من تمارين اللياقة البدنية، والجرى وتخطي الحواجز، والوثب، ويستمر التدريب لمدة ساعتين على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه التدريبات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشروع.

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