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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة : تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء حيث وجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة ، وذلك يوم الأحد من كل اسبوع.

كما وجه "القصير" قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في ايام العمل الرسمية سواء بالنسبة للاضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل

العمل عن بعد تخفيف الأحمال