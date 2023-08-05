الزراعة : تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة

تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء حيث وجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة ، وذلك يوم الأحد من كل اسبوع.

كما وجه "القصير" قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في ايام العمل الرسمية سواء بالنسبة للاضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل