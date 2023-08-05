"التحالف الدولي" تنفذ 58 عملية أمنية ضد معاقل "داعش الإرهابي" منذ 2023

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذت نحو 58 عملية أمنية ضد معاقل وخلايا تنظيم داعش الإرهابي، في عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا واعتقال 473 آخرين، بالإضافة لدخول 1105 شاحنات في إطار التعزيزات العسكرية لقوات التحالف، ودعم الشركاء المحليين خاصة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف.

وأوضح المرصد السوري أن العمليات في يناير الماضي أسفرت عن اعتقال 278 عنصرا كان من بينهم المسئول المالي في التنظيم (أمير بيت المال) وفي مايو الماضي جرى اعتقال 23 عنصرا إرهابيا من بينهم 5 من قيادات التنظيم الإرهابي، ومنذ مطلع الشهر الجاري، نفذت قوات التحالف الدولي عمليتين، كانت الأولى في قرية مطب البوراشد شرقي الرقة أسفرت عن مقتل مواطن، والثانية كانت في قرية ضمان التابعة لمدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي، وأسفرت عن اعتقال شخص منتمي لخلايا التنظيم الإرهابي.

ووفقا لبيانات صادرة عن "التحالف الدولي"، فإن "هجمات التنظيم فى العراق وسوريا انخفضت بشكل دراماتيكى منذ بداية العام الجاري، وأن العمليات التى ينفذها شركاء التحالف الدولى أسهمت فى تحييد قادة داعش من ساحة المعركة. وفى ظل حالة الفوضى لدى قيادة داعش لفاشلة، لن يكون أى عضو فى داعش بأمان".

قوات التحالف الدولي