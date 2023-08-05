مبادرة أبطال «إل جي» و«مصر الخير» تجهز 10 عرائس بالإسكندرية

قامت شركة إل جي ومؤسسة مصر الخير بتجهيز عشر عرائس من الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة المسئولية المجتمعية "أبطال إل جي".

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تيسير الزواج الذي يهدف لدعم الشباب المقبل على الزواج في الأسر الأكثر احتياجاً.

وتم توزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهن من قبل مكتب مؤسسة مصر الخير الميداني بمحافظة الإسكندرية. حضر الحفل كل من محمد الجداوي، مدير عام التسويق بشركة إل جي مصر، وأيمن أبو غالي، مدير المكتب الميداني لمؤسسة مصر الخير بالإسكندرية.

وأعرب محمد الجداوي، مدير عام التسويق بشركة إل جي، عن التزام الشركة الكامل بدورها في دعم المجتمع عبر مبادرتها "أبطال إل جي" للمسئولية المجتمعية. وأضاف أنه خلال الحفل تم توزيع ١٠ شاشات تلفزيون إل جي و ١٠ غسالات ملابس مجهزة بأحدث التقنيات التي تقدمها إل جي في منتجاتها.

من جانبه، أشاد أحمد يوسف، مدير برنامج المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، بالتعاون المثمر مع شركة إل جي وثنائه على دعمها لبرنامج تيسير الزواج وتسهيل الزواج للفتيات الأكثر احتياجاً.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون القائم بين مؤسسة مصر الخير وشركة إل جي لتيسير الزواج للشباب والفتيات من الأسر المحتاجة، وتعكس التزام الشركة بالمساهمة في بناء مجتمع أفضل وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.