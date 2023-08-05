ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"بولتيكو": الهجوم على ناقلة روسية يشير إلى جبهة جديدة في حرب أوكرانيا

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رأت مجلة (بولتيكو) الأوروبية أن الهجوم بطائرة بدون طيار على ناقلة روسية في البحر الأسود؛ يشير إلى جبهة جديدة محتملة في حرب أوكرانيا في رسالة قوية من أوكرانيا بأنها على استعداد لاستهداف شحنات موسكو المهمة من النفط والوقود.
وذكرت المجلة الأوروبية أن معركة السيادة في البحر الأسود تتصاعد بسرعة مع تداعيات هائلة على الطاقة العالمية والأمن الغذائي.
وجاء الهجوم على الناقلة قبالة شبه جزيرة القرم بعد يوم واحد فقط من استهداف طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار قاعدة بحرية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك مما ألحق أضرارًا بالغة بسفينة حربية.
وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية اليوم السبت أن "الناقلة تعرضت لأضرار في مضيق كيرتش، خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية".
وتتصاعد التوترات في البحر الأسود بعد أن أعلنت روسيا - الشهر الماضي - انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وبدأت في مهاجمة الموانئ الأوكرانية على ساحل البحر الأسود وعلى نهر الدانوب بالصواريخ مما أدى إلى تدمير عشرات الآلاف من الأطنان الأوكرانية من القمح.
وبعد تلك الهجمات والحصار، أصدر المسؤولون الأوكرانيون بيانًا في يوليو مفاده أن السفن الروسية لن تكون آمنة في البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع في كييف في بيان إن مثل هذه السفن "قد تعتبرها أوكرانيا على أنها تحمل شحنة عسكرية" اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.
وأعلنت كييف اليوم عن "منطقة خطر الحرب" حول الموانئ الروسية على البحر الأسود، مستشهدة على وجه التحديد بموانئ نوفوروسيسك وأنابا وجيليندجيك وتوابس وسوتشي وتامان. وأضافت أن الإعلان سيكون ساري المفعول اعتبارًا من 23 أغسطس "حتى إشعار آخر".

طائرة بدون طيار ناقلة روسية البحر الأسود حرب أوكرانيا أوكرانيا