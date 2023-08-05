مجموعة يلا وبنك «ستاندرد تشارترد» يدشنان حسابًا مستدامًا لإدارة السيولة

أعلنت مجموعة يلا المحدودة، وهي مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن التعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، البنك المصرفي العالمي الرائد، لإنشاء حساب مستدام خاص بإدارة السيولة.

ويتيح هذا الحساب المالي فرصة للمساهمة في التطوير المستدام، مع الحفاظ في الوقت ذاته على إمكانية الوصول إلى النقد لتلبية احتياجات إدارة السيولة الضرورية للشركات الكبرى. سيتم استخدام الإيداعات المتوافرة في هذه الحسابات لتمويل مشروعات مستدامة، ويتماشى ذلك مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وسيساهم فائض النقد أيضًا في مواجهة التحديات العالمية طويلة الأمد، مثل التغير المناخي وقضايا الحرمان من التمويل المالي.

مؤسس رئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا المحدودة"، يانغ تاو، أعرب عن التزام الشركة بالاستدامة كأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها، وأكد أن دمج الممارسات المستدامة في جميع عمليات الشركة يعزز من إدماج مبادئ الاستدامة في الاقتصادين المحلي والدولي. وأكد التزام مجموعة يلا بدعم مفهوم الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من جانبه، صرح معتصم إقبال، رئيس قسم المعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد، بأهمية خدمة الحسابات المستدامة لتمكين العملاء من دمج ممارسات الاستدامة مع استراتيجياتهم المالية. كما أكد على التزام بنك ستاندرد تشارترد بدعم الاستدامة وحركة التغيير من خلال الشراكات الاستراتيجية. تم وضع إطار المنتجات المستدامة والخضراء بالتعاون مع خبراء مختصين في قطاع تحليل الاستدامة لتوفير المرونة والشفافية والسيولة التي تحتاجها الشركات لتمويل التطور وتحقيق مستقبل مستدام.