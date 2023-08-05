«نون» تدعم التجارة الإلكترونية فى مصر بالشراكة مع«CIB» و«فيزا»

في خطوة تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية في مصر، أعلنت شركة نون عن إطلاق أول بطاقة ائتمانية للتجارة الإلكترونية في البلاد، بطاقة "CIB noon" الائتمانية، بالتعاون مع بنك CIB وشركة فيزا.

أكد مصطفى سالم نائب رئيس لقسم النمو والاستراتيجية الرقمية في نون مصر أن بطاقة CIB noon الائتمانية تقدم مجموعة من الخدمات المالية المتميزة للحاملين، حيث يمكنهم الاستفادة من العروض الترويجية والخصومات الحصرية عند التسوق عبر موقع "نون" الإلكتروني.

أضاف أنه تم تصميم البطاقة لتعزيز مدخرات المستخدمين ، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لرؤية الشركة في رفع مستوى التسوق المحلي عبر الإنترنت وزيادة قدرة المتسوقين على الادخار.

وتتضمن المزايا والفوائد الرئيسية لحاملي بطاقات نون المصرفية مزايا تجارية متعددة، حيث يمكن تقسيم المدفوعات على مدى تصل إلى ١٥ شهراً بدون فوائد، والحصول على خصم ٥٪ على مدفوعات تصل إلى ١٥٠ ج.م على جميع مشتريات نون، بالإضافة إلى نقاط CIB BONUS على المشتريات الأخرى.

توفر البطاقة تجربة متكاملة للعملاء، حيث يمكن استخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت والشراء المباشر، بالإضافة إلى المزايا الحصرية عند التسوق من موقع نون.

أشار مصطفى إلى أن شركة نون تعزز دورها في دعم الشمول المالي في مصر من خلال هذه البطاقات المشتركة، حيث يميل العملاء لاختيار الدفع الإلكتروني عن الدفع نقدًا عند التسليم. وتهدف الشركة من خلال شراكتها مع بنك CIB وفيزا إلى تعزيز القوة الشرائية لعملائها من خلال حلول الدفع الرقمية بأسعار معقولة ومزايا تساعد زيادة الادخار، بهدف تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتسهيل عملية التحول إلى غير نقدي.

تستهدف شركة نون فئات متنوعة من الأفراد والشركات في مصر من خلال بطاقاتها المصرفية، وتعمل على تلبية احتياجاتهم المالية المختلفة. تم تصميم بطاقة CIB noon الائتمانية لتفيد الأشخاص من جميع مستويات الدخل، وتركز على تمكين العملاء على تحمل التكاليف، وتوفير مرونة إضافية في الدفع، وتأمين مزايا حصرية لتجربة تسوق لا مثيل لها.

تسعى شركة نون باستمرار إلى توسيع نطاق عروضها وتقديم مبادرات جديدة لدعم الشمول المالي في المستقبل، وتسهم في النمو الاقتصادي في مصر.