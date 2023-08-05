البطولة العربية.. الهلال بالقوة الضاربة أمام الاتحاد في ربع النهائي

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل لاعبيه لمواجهة نظيره الاتحاد، في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان" 2023.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، واعتمد جيسوس على السعودي سالم الدوسري لقيادة الهجوم إلي جانب سافيتش ومالكوم.

ويبدأ الهلال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري

خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشائيل ديلجادو

خط الهجوم: سالم الدوسري- سافيتش - مالكوم.