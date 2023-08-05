تكريم أوائل التعليم المزدوج على مستوى الجمهورية

كرم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أوائل التعليم المزدوج علي مستوى الجمهورية اليوم، وأشاد فى كلمته بجهود مديرية التربية والتعليم بالقاهرة متمثلة في قيادتها النشيطة.

كما وجه كل الشكر للعديد من القيادات النشطة بالمديرية ايمن موسى مدير المديرية وزينب عبد الفتاح ووكيل المديرية والدكتور خالد عبده مدير التعليم الفني وبخاصة التعليم الفني الذي يشهد طفرة علي مستوى الجمهورية بحصول عدد كبير من طلاب القاهرة علي المراكز الأولى.

كما صرح د. خالد عبده بحصول عدد ٣٨ طالبًا وطالبة على مراكز أولى ومتقدمة على مستوى الجمهورية من مدارس التعليم الفني بالقاهرة بنوعياته المختلفة.

وأشار إلى أن التعليم المزدوج الصناعي حصل على عدد ٩ مراكز أولى على مستوى الجمهورية.

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