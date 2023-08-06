إيلون ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في خدمة «تويتر بلو»

أعلن الملياردير إيلون ماسك عن تقديم مبالغ مالية لبعض مشتركي منصة "إكس" للتغريدات (المعروفة سابقًا باسم "تويتر")، وذلك بعد الاستحواذ عليها بمبلغ قدره 44 مليار دولار أمريكي.

وأعلن أن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" سيكون لهم الآن حق الاستفادة من أرباح إعلانات شركة "تويتر".

وفي تغريدة نشرها أول أمس الجمعة على حسابه، أوضح أنه يجب أن يكون المشتركون في خدمة "إكس بريميوم بلو" ليكونوا مؤهلين للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، وإلا ستظل أموال الإعلانات بحوزة "إكس". وأكد أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

بعدها، أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى أن اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات كان أكبر بكثير من توقعاته، وحظي بتفاعل كبير. وأشار إلى أنه سيستغرق بضعة أيام إضافية لمعالجة الأمر وتوزيع المدفوعات لهم، وطمأنهم بأن هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة قريبًا.

خدمة "تويتر بلو"

خدمة "تويتر بلو" هي اشتراك مدفوع يتضمن العديد من المميزات، مثل توثيق الحسابات الشخصية بواسطة "العلامة الزرقاء"، وإمكانية تعديل وتحرير التغريدات، والسماح بكتابة منشورات أطول.

تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي أن وضعية شركة "تويتر" ماليًّا سلبية بسبب انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة تقارب 50٪، بالإضافة إلى الديون الثقيلة التي تعاني منها الشركة.