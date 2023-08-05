اقرأ غدا في "البوابة".. لقاء أخوى بين السيسى وبن زايد فى العلمين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 6 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لقاء أخوى بين السيسى وبن زايد فى العلمين.. تأكيد قوة العالقات المتميزة بين مصر والإمارات.. وتكثيف العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المتنامية فى المنطقة والعالم

مخاوف من مواجهة عسكرية.. دول غرب أفريقيا تحدد خطة التدخل ضد االنقالبيين فى النيجر

ملف خاص.. محمد نــوح.. رائد الموسيقى الوطنية.. دافع عن الفن فى التسعينيات.. وأثرى السينما والدراما بأعماله

عسكريون إسرائيليون يناقشون سيناريوهات التعامل مع انهيار النظام

موسكو: تسببت بأضرار طفيفة.. طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم قاعدة بحرية فى روسيا

تهم فساد.. اعتقال عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن ثالث سنوات

ملف خاص األربعاء المقبل

14 مليون طفل سودانى بحاجة إلى الدعم اإلنسانى