تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية تفضل عمل رجيم قاسي بسبب المناسبات الكثيرة في الصيف، سوف تطلب مساعدة من زملاء في مكان العمل،وأيضًا سوف تشعر بالاشتياق لصديق مقرب لم تلتقي به منذ مدة، حاول التواصل معه ولو هاتفيًا، وقد تتخطى مرحلة صعبة على الصعيد العائلي، فقد عانى أحد أفراد أسرتك بشكل سيء في هذه الفترة وشعرت بالمسؤولية الكبيرة التي اتبعتك لحد كبير، انتبه لصحتك أكثر ولا تهملها.

برج الثور

من الناحية المهنية أنت تحاول الابتعاد عن المشاكل في مكان العمل وتتجنبها وتبتعد عن النميمة، وتسعى لعدم التعامل مع أحد الأشخاص الذين تعرف سوء نيتهم ومن هم دائمًا طاقة سلبية، قد يمر أحد الأصدقاء بظروف صعبة وتحاول مساندته، انت تحب الأصدقاء وتسعى دائمًا للوقوف الى جانبهم ودعمهم بشكل كبير، وسوف تتلقى اتصال ينقل لك خبر سار ومفرح تشعر بالراحة بسببه وقد يغير كل مزاجك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية يفضل عمل قد ترغب بقضاء وقت في الاسترخاء والراحة والانعزال بعيدًا عن مكان العمل وأي ضغوطات سواء عملية او على صعيد العائلة، إن الأمور هادئة نوعًا ما، وأنت تخوض حرب باردة، إلا إنك تخطط بشكل ممتاز وستتمكن من التفوق والانتصار بهذه الحرب، أنت إنسان مميز ذكي وقادر على فهم من حولك بشكل كبير، سوف تلتقي مع شريك حياتك قريبًا جدًا انتظر.

برج السرطان

من الناحية الصحية تفكر بعمل برنامج غذائي فقط شوربات وسلطات، وهناك الكثير من المناسبات الاجتماعية في هذا الشهر، وسوف تلتقي مع بعض الشخصيات الجديدة والمؤثرة، وتشعر بالسعادة بسبب هذه المناسبات لأنها سوف تخرجك من الروتين والملل الذي شعرت به سابقًا، أنت تحاول حل خلاف بينك وبين أحد الأصدقاء، أنت من تسببت به ولذلك عليك الاعتذار عن ما فعلته، حاول أن تركز على نفسك أكثر وتحبها أكثر.

برج الأسد

من الناحية العاطفية لا تبالغ في حبك للشريك، سوف تتلقى دعم كبير من بعض الزملاء في مكان العمل، أنت تحاول دق كل الأبواب الممكنة من أجل تحسين وضعك المادي واكتساب المزيد من الخبرة في المجال الذي تحبه، من الناحية الصحية عليك العمل على تحسين نظامك الغذائي وتكثر من تناول السلطات والخضار خصوصًا الخيار والخس، وممارسة الرياضة بشكل دائم من أجل لياقتك على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

برج العذراء

من الناحية الصحية لا تبالغ في نوعية الطعام يا عزيزي، وهناك الكثير من العروض التي تتلقاها بهذه الفترة خصوصًا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، انتبه للصداع وحاول أن تشرب الماء بكثرة للتخفيف من الأوجاع. أنت تشعر بالثقة الكبيرة والبهجة نظرًا لهذه العروض المميزة التي تدل على أنك تملك الكثير من الطاقات، أما من الناحية العاطفية في حال كنت أعزبًا قد تلتقي هذه الفترة بحب حياتك وتعيش علاقة حب مميزة قد تنتهي بشكل رسمي.

برج الميزان

من الناحية المهنية سوف تشهد هذه الفترة نشاط وحيوية ترفيهي واجتماعي كبير، قل وداعًا للروتين لأنك سوف تزور عدد من الأماكن الجديدة وتشعر بالراحة والاسترخاء، أما من الناحية الصحية عليك ممارسة هواياتك وعدم اهمالها، سوف تناقش موضوع عائلي مهم جدًا انتبه له، هذا الموضوع يقلقك بشكل كبير لكنكم في النهاية تتكون من حله والشعور بالراحة والاسترخاء.

برج العقرب

من الناحية المهنية أنت ​تعيش يا عزيزي فترة من العصبية والتوتر خاصة في مجالك المهني، انت ليس على ما يرام، إن الامور سيئة وقد تصل إلى القضاء، أنت بحاجة للمشورة والاستماع إلى آراء رجال القانون وأصحاب الحكمة، أنت تشعر بالقلق والتوتر الشديد على المستقبل ولا تنام الليل من كثرة التفكير، أما من الناحية الصحية حاول أن تشرب اعشاب قبل النوم أو تناول موزة حتى يخف التوتر.

برج القوس

من الناحية المهنية سوف يتطلب منك العمل اليوم القيام بالكثير من المهام الجديدة والتي تتطلب منك جهد ووقت وتعب كبير، قد تجد بعض الصعوبة في مكان العمل يا عزيزي لكنك في النهاية تتمكن من إنهاء هذه المهام، قد تشعر بالإحباط والخيبة بسبب تصرف أحد الأصدقاء بعد أن خذلك وتحدث عنك بالسوء، يمكنك معاتبته ومواجهته، افعل ما تشعر به، من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب الماء في فصل الصيف حتى لا يصيبك جفاف.

برج الجدي

من الناحية الصحية تفكر بعمل رجيم سحري مليء بالبروتينات، أما من الناحية المهنية قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك، وعندئذ سوف يصبح ممكنًا أن تتقدم بشكل أفضل، إن الوضع ليس أحسن حالًا بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعًا معاديًا الآخرين.

برج الدلو

من الناحية الصحية تفكر بعمل مساج لأنك تعاني من آلام في الظهر والمفاصل، أما من الناحية المهنية اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف، وإذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

برج الحوت

من الناحية المهنية هناك الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك، ولا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.