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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الهلال في ربع النهائي

كريم بنزيما
كريم بنزيما
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أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، تشكيل لاعبيه لمواجهة نظيره الهلال، اليوم السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تقام المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في تمام الساعة التاسعة مساء، واعتمد سانتو على الفرنسي كريم بنزيما لقيادة الهجوم إلى جانب جوتا ورومارينهو.

يبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي - أحمد بامسعود

خط الوسط: كانتي - كورنادو - صالح العمري

خط الهجوم: جوتا - كريم بنزيما - رومارينهو.

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