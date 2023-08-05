أنا بحبك.. شاب يعترف بحبه ويلقي بنفسه في نهر النيل بالدقهلية

انهي شاب في العقد الثالث من عمره حياته بالقفز من اعلي كوبري الجامعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وكشف شهود الواقعة أن الشاب كان يتحدث في الهاتف ويصرخ بصوت عال معترفًا بحبه لمن يحاوره ثم قفز في المياه ليلقي مصرعه غرقًا وجرى انتشال جثمانه بعد 12 ساعة من غرقه وظهور جثتة طافيه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول بورود اشارة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي برؤيتهم شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بعد تحدثه هاتفيًا وصراخة بصوت عال .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف الى مكان البلاغ وجرى تمشيط مسطح المجرى المائي للبحث عن جثمانة.

وأكد شهود الواقعة أن الشاب في العقد الثالث ويرتدي ملابسة كاملة وكان يتحدث هاتفيًا وينادي بصوت عال لمن يحدثة ثم القي بنفسه في المياه.

وأكد شاهد للواقعة أن الشاب كان يحادث شخص ما في الهاتف المحمول وقال له مكررًا «بحبك بحبك بحبك بحبك» وقام بإلقاء نفسه في مياه النيل من اعلى الكوبري.

وفي وقت لاحق للبلاغ اخطر بعض الأهالي بظهور جثة طافية اعلي مياه نهر النيل بالقرب من احدى المطاعم العائمة وذلك بعد 12 ساعة من البلاغ .

جرى انتشال الجثمان وايداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وبالفحص تبين ان الجثمان لشاب يدعى "عبد الله محمود ماهر - 31 عاما".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها ومُلابساتها.