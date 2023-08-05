رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: التنسيق العالي بين قيادتي مصر والإمارات هو السمة البارزة في العلاقات

أكد رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، منوها بأن مثل هذه اللقاءات مهمة للغاية، والتنسيق العالي بين القيادتين هو السمة البارزة في العلاقات بين البلدين.

وقال الحمادي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية (الحياة) اليوم السبت إن "هذه اللقاءات المشتركة تقرب من وجهات النظر وتوضح الصورة أكثر واتخاذ قرارات أقرب إلى الصواب في المرحلة المقبلة.

وتابع إن "هناك مستوى عال من التنسيق والتفاهم بين البلدين، خاصة حول القضايا والملفات الشائكة سواء في المنطقة العربية أو في العالم بشكل عام".

وأوضح "نمر بمرحلة تاريخية تؤثر على العالم بأثره، وتؤثر على المنطقة بشكل مباشر، وبالتالي القيادة الواعية بمصر والإمارات والإدراك للواقع المحيط أمر مهم جدا فضلا عن أهمية التشاور أيضا".

وحول الملف الاقتصادي والتنموي بين البلدين، قال إن دولة الإمارات أكثر الدول التي لها حضور اقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي التقى بمدينة العلمين الجديدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.