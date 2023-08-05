حملات توعية بالقاهرة حول "نظام الدمج التعليمي"

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية، مجموعة من الحملات التوعوية " حول نظام الدمج التعليمى " والتى تستهدف مديرى ووكلاء المدارس والموجهين وأعضاء هيئة التدريس والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .

يأتى ذلك فى إطار صقل وتنمية مهارات وقدرات المستهدفين بالمؤسسات التعليمية حول خصائص الطلاب من ذوى الهمم والمدمجين فى التعليم .

ووجه ايمن موسى "وكيل أول الوزارة"المستهدفين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحتوى التعليمي المقدم خلال المحاضرات والندوات ، وتبادل ونقل الخبرات فيما بينهم .

كما تقدم بالشكر لإدارة التربية الخاصة بالمديرية ولمديري المراحل ومسؤلي الدمج بالإدارات التعليمية والمتدربين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، ورعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ، وإشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات والدكتورة نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.