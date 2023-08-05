البطولة العربية.. الشرطة العراقي يفجر مفاجأة ويقصي السد القطري

فجر فريق الشرطة العراقي، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء نظيره السد القطري من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، بعد الفوز عليه برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور ربع النهائي من المسابقة.

التقى الفريقان على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وأقصى الشرطة العراقي، السد القطري من البطولة العربية، ليصبح الأول أول المتأهلين للدور نصف النهائي من الحدث العربي الذي يقام على أراضي المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس من العام الجاري.

وشهد الشوط الأول من مباراة الشرطة والسد، إثارة كبيرة بعد مرور أول ربع ساعة، ليفتتح التهديف أكرم عفيف في الدقيقة 24 من ركلة جزاء ليتقدم للفريق القطري بهدف للا شئ.

وبعد مرور 8 دقائق من إحراز الهدف الأول في المواجهة، رد الشرطة بهدف التعادل في الدقيقة 32 بواسطة أمير صباح.

في الشوط الثاني، انتفض الشرطة على السد وأحكم قبضته على اللقاء، مسجلًا 3 أهداف متتالية عن طريق أسو رستم من ركلة جزاء، أحمد فرحان، وأسو رستم مجددًا، وذلك في الدقائق 59 و70 و78 على الترتيب.

وحاول لاعبو الفريق القطري، تقليص النتيجة بعد الثلاث أهداف، حتى نجح أكرم عفيف في تسجيل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 81 من صناعة الجزائري بغداد بونجاح.

كان الشرطة، تأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية، كوصيف للمجموعة الأولى بـ4 نقاط، على حساب كل من الترجي والصفاقسي التونسيين.

فيما صعد السد لدور الثمانية من البطولة العربية، كمتصدر للمجموعة الثانية بـ7 نقاط، متفوقًا على كل من الهلال السعودي والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

وبلغ الشرطة العراقي، الدور قبل النهائي من البطولة العربية، لينتظر المتأهل من مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي.