الرئيس الجزائري يؤكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في النيجر

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، في لقاء صحفي، على الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، مؤكدا دعم بلاده للشرعية الدستورية، بحسب ما ذكر موقع "الشروق" الجزائري.

وقال الرئيس الجزائري، خلال اللقاء: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر، ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للنيجر إن أراد شعبها ذلك".

وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، ببازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني أفعاله قائلا أن "تدهور الوضع الأمني" في البلاد بسبب عنف الجماعات الإرهابية هو ما دفعه لفعل ذلك.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس المنتخب بازوم.