ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يؤكد دعم بلاده للشرعية الدستورية في النيجر

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، في لقاء صحفي، على الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، مؤكدا دعم بلاده للشرعية الدستورية، بحسب ما ذكر موقع "الشروق" الجزائري.

وقال الرئيس الجزائري، خلال اللقاء: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر، ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للنيجر إن أراد شعبها ذلك".

وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، ببازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني أفعاله قائلا أن "تدهور الوضع الأمني" في البلاد بسبب عنف الجماعات الإرهابية هو ما دفعه لفعل ذلك.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس المنتخب بازوم.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انقلاب النيجر محمد بازوم الشرعية الدستورية