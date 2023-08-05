أول شعبة أدبي بأبوزنيمة : أصعب ما في الثانوية التوتر والقلق

سيطرت حالة من الفرحة العارمة على أوائل الثانوية العامة هذا العام وأسرهم الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح وتفوق أبنائهم.

في محافظة جنوب سيناء عمت الفرحة منزل الطالب محمود محمد عباس احمد بدوي، صاحب المركز الأول على مستوى إدارة أبوزنيمة التعليمية الشعبة الأدبية، بنسبة 82%، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة .

شاركت "البوابة نيوز"، أوائل الشهادة الثانوية هذا العام على مستوى إدارة أبوزنيمة التعليمية، والتقت محمود محمد عباس احمد بدوي، صاحب المركز الأول على مستوى إدارة أبوزنيمة التعليمية والمركز الشعبة الأدبية بنسبة 82%، ، من مدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة، والذي أعرب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادته وقال: “هذا شرف لي ووسام على صدري أن أكون الأول على مستوى إدارة ابوزنيمة التعليمية، فاللهم لك ألف حمد وشكر”.

وتابع: الحمد لله مجموعي لم يبعد كثيرا عن توقعاتي، مشيراً إلى أن أصعب ما في الثانوية العامةهو التوتر والقلق لكن بفضل الله وبفضل أساتذتي ووالدي ووالدتي والثقة بالنفس والاجتهاد و المثابرة تغلبت على القلق و التوتر.

واكد بدوي أن للأنشطة و ممارسة الرياضة دور كبير في بنيان الجسم والعقل و الاستيعاب فدائما كان يمارس الرياضة وبشارك في المسابقات الرياضية التي تقام بالمدرسة بإشراف معلميه كما كان يشارك في مسابقات خارج المدرسة مما ساعده على تفوقه وحصوله على المركز الأول .

ويهدي “ بدوي” تفوقه لمعلميه الأفاضل وعلى رأسهم مدير المدرسة عادل مرتضي، الذي كان دائما مهتما بطلاب وطالبات المدرسة و يوفر لهم كل ما يساعد على نجاح العملية التعليمية وتحصيل وفهم الطلاب للمواد.

وتابع: أدين بالشكر والعرفان بعد الله-سبحانه وتعالى- لأعضاء هيئة التدريس كل في تخصصه كما ادين بالفضل لابي وامي اللذين كانا يوفران سبل الراحة وحل الصعوبات وتيسير الأمور وتوجيهي حين احتاج اليهما.

واستطرد: مثلي الاعلي هو ابي الموجه لي في كل الأمور حيث انه يعمل كبير المعلمين في الازهر الشريف فكنت دائما في كنفه وتحت بصره فاكتسبت منه الكثير من الصدق والامانة والجد والمثابرة و كان يقول لي اجعل تفوقك وعلمك ابتغاء مرضاة الله ومن اجل رفعه وطنك وتقدمه اللهم اجعلنا ممن يخافون الله بعلمهم واجعلنا خادمين لبلدنا مصر العزيزة، متمنياً أن يلتحق بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.