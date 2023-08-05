دراسة: مستخلص نبات "مالوتوس فوريتيانوس" الاستوائي يساعد في علاج السمنة

كشفت مجموعة بحثية متعددة المؤسسات بقيادة البرفيسور أكيكو كوجيما الأستاذ في جامعة "أوساكا" اليابانية أن مستخلص النبات الاستوائي "مالوتوس فوريتيانوس"، والمعروف اختصارا باسم (مف) موطنه جزيرة "هاينان" في الصين، له تأثير مضاد للسمنة، وكذا الوقاية من مرض الكبد الدهني.

واستخدم الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في مجلة "علوم الأغذية والتغذية" - نماذج لفئران تعانى من السمنة للبحث في الآثار المضادة للسمنة وتأثير مستخلص "مالوتوس فوريتيانوس" عليها، ووجدوا أن (مف) كمكون غذائي جديد له خصائص مضادة للسمنة.

جدير بالذكر أن السمنة مرض له مصدر قلق صحي عالمي، ويؤدي بشكل كبير إلى خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرض السكر من النوع الثانى، وضغط الدم المرتفع.