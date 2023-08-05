مقاتلة روسية تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-30" لمسيرة أمريكية من طراز "MQ-9A Reaper" فوق البحر الأسود.

وذكر مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" قد حلقت فوق البحر الأسود لاعتراض مسيرة أمريكية، وذلك منعا لانتهاك المجال الجوي لحدود البلاد.

وأضافت أنه لتحديد ماهية الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت مقاتلة من طراز "سوخوي–30" تابعة لقوات الدفاع الجوي، حيث حدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "MQ-9A Reaper"".

وأكدت الوزارة أن المسيرة الأجنبية عادت أدراجها مبتعدة عن حدود دولة روسيا الاتحادية عندما اقتربت منها الطائرة المقاتلة الروسية، التي منعت أي انتهاك لحدود البلاد، وعادت إلى قاعدتها بسلام.

وشددت على أن مقاتلتها حلقت بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، امتثالا للإجراءات الأمنية.