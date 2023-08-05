متحدث "الأوقاف" يكشف تفاصيل حريق مبنى الوزارة

كشف عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، آخر مستجدات حريق مبنى وزارة الأوقاف.



وقال عبد الله حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى الوزارة ".

وأضاف: " منذ بداية شهر يوليو كان هناك انتقال كامل لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف: "جمع الحجج الوقفية المتواجدة بديوان الوزارة آمنة وبعيدة عن النيران ".

وأكمل حسن: "تم تشكيل لجنة لحصر التلفيات المادية داخل ديوان الوزارة بوسط المدينة، وأحال الوزير الحريق للنيابة العامة والنيابة الإدارية للوقوف على أسباب الحريق".