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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث "الأوقاف" يكشف تفاصيل حريق مبنى الوزارة

حريق الأوقاف
حريق الأوقاف
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كشف عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، آخر مستجدات حريق مبنى وزارة الأوقاف.


وقال عبد الله حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لا خسائر بشرية أو إصابات في حريق مبنى الوزارة ".

وأضاف: " منذ بداية شهر يوليو كان هناك انتقال كامل لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة".
وتابع  المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف: "جمع الحجج الوقفية المتواجدة بديوان الوزارة آمنة وبعيدة عن النيران ".

وأكمل حسن: "تم تشكيل لجنة لحصر التلفيات المادية داخل ديوان الوزارة بوسط المدينة، وأحال الوزير الحريق للنيابة العامة والنيابة الإدارية  للوقوف على أسباب الحريق".

 

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