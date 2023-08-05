أسطورة حراسة المرمى الإيطالي يختار وظيفته بعد الاعتزال

حدد أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون، وجهته بعد قرار اعتزال كرة القدم، الذي أعلنه قبل أيام بعد مسيرة تاريخية بقميصي يوفنتوس وبارما.

نشر بوفون، بيانا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه سيعمل في طاقم المنتخب الإيطالي، فيما أشارت تقارير صحفية إيطالية الى أنه سيتولى منصب مدير الفريق بدلا من الراحل جيانلويكا فيالي.

كتب بوفون: أعود إلى المنتخب الإيطالي لأن ذلك الطفل الذي دخل قبل 30 عاما عبر بوابات ملعب كوفرتشيانو التدريبي لأول مرة لا يزال يريد أن يحلم ويعيش هذا الحلم مع المشجعين الإيطاليين.

وفاز بوفون بكأس العالم مع منتخب إيطاليا عام 2006 وهو يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية برصيد 176 مباراة مع المنتخب الإيطالي، بعدما ظهر لأول مرة في أكتوبر 1997.