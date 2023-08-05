رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع المهاجم «هويلوند»

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدنماركي، راسموس هويلوند، قادمًا من صفوف أتالانتا الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اجتاز هويلوند الفحوصات الطبية في اليونايتد بنجاح، ليوقع على عقود انتقاله للشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

كتب النادي الإنجليزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انضم راسموس هويلوند إلى مانشستر يونايتد بموجب عقد يستمر حتى يونيو 2028، مع خيار مدته عام آخر».

وأضاف مان يونايتد في بيانه: «في سن العشرين فقط، سجل المهاجم 27 هدفًا في 87 مباراة مع الأندية، بما في ذلك 10 أهداف في إيطاليا مع أتالانتا الموسم الماضي، كما أنه لاعب دولي كبير بالفعل، وسجل ستة أهداف في مبارياته الست مع الدنمارك».

وكلفت صفقة هويلوند خزائن الشياطين الحمر مبلغ 75 مليون يورو و10 ملايين أخرى كإضافات، حسبما أفادت عدة تقارير صحفية بريطانية وإيطالية.

وأصبح راسموس هويلوند، ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية، بعدما تعاقد النادي الإنجليزي مع ماسون ماونت من تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، والكاميروني أندريه أونانا بـ47 مليون إسترليني من إنتر ميلان الإيطالي.