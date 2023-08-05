تعرف على نتيجة معاينة النيابة لحريق «الأوقاف»

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق داخل وزارة الأوقاف، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بالدور الاول بسبب ماس كهربائى، وامتد الي الدور الثالث والتهم ما به من أثاث واجهزة، حيث يعتبر مخزن مهم للوزارة.

كما تبين من المعاينة أن الدور محاط بالخشب الاثرى ومبنى على الطراز القديم مما ساعد في انتشار اللهب، بالإضافة إلي وجود جداريات ومخطوطات أثرية أعلى الحوائط.

ويستكمل رجال المعمل الجنائي فحص الحريق، والآثار الناجمة عنه، حيث رجحت التحريات الأولية أن وراءه ماس كهربائى.

انتقل فريق من النيابة، إلى موقع نشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف القديم، لمعاينة اسباب الحريق، وأمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائى، لفحص الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات الناجمه عنه.

كما تستمع النيابة إلى أقوال شهود الواقعة والعاملين المتواجدين بمحيط الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

أثبت الفحص الفنى للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضى بالمبنى ، مما أدى إلى إحتراق الغرفة وإمتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثانى.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، صباح اليوم السبت ، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد ، وتجرى أعمال التبريد .

وقال مصدر أمنى: إن اليوم السبت عطلة موظفين فى وزارة الأوقاف وهو ما انقذ الموقف من كارثة ، موضحا أن الاصابات طفيفة نتيجة الاصابة باختناقات لـ 5 اشخاص وتم تقديم الاسعافات لهم فى محيط الحريق .

ويعد المبنى خال من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الأجازة الأسبوعية.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة دفعت ، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على السنه اللهب اثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات وسادة حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردون امنى فى محيط البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الاوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.