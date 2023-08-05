البابا تواضروس الثاني ينعى أسقف جنوب ألمانيا

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجمع المقدس للكنيسة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً .

جاء ذلك ضمن بيان نشرته الكنيسة منذ قليل.

نص البيان كالأتي:

يودعون إلى السماء مثلث الرحمات الأب المبارك والحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طيلة خمس وأربعين سنة، كانت معظمها قبل درجة الأسقفية، وأثناء خدمة نيافته في بلاد المهجر

ونذكر له بكل التقدير والعرفان خدمته الباذلة التي قدمها في عمله الخدمي حيث أسس أول دير قبطي في ألمانيا وأوروبا كلها، ورعاه مع كل كنائس جنوبي ألمانيا بكل إخلاص وأمانة في تقديم صورة المسيح الخادم، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة، ونثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: "كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ" (مت ٢٥: ٢١).

خالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس الأنبا بكريفلباخ، ومجمع كهنة وخدام وشعب إيبارشية جنوبي ألمانيا، وأسرته ومحبيه.