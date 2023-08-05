ميقاتي يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، احترام بلاده مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، موضحا أن لبنان يحترم الآلية التي يخضع لها اتخاذ القرار في دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا أنها تخضع لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية؛ تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي.



جاء ذلك في بيان اليوم تعليقا على تصريح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام المتعلق بإعادة بناء صوامع القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت بالمساعدة في ذلك.



وأكد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها، التي لن تشوبها شائبة، مشددا على أن دولة الكويت الشقيقة لم تتوان عن مد يد العون للبنان على مر العقود.