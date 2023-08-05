البطولة العربية.. السد والشرطة يتعادلان في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول من مباراة السد القطري ونظيره الشرطة العراقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وشهد الشوط الأول من مباراة الشرطة والسد، إثارة كبيرة بعد مرور أول ربع ساعة، ليفتتح التهديف أكرم عفيف في الدقيقة 24 من ركلة جزاء ليتقدم للفريق القطري بهدف للا شئ.

وبعد مرور 8 دقائق من إحراز الهدف الأول في المواجهة، رد الشرطة بهدف التعادل في الدقيقة 32 بواسطة أمير صباح.

وأشهر خالد التريس، حكم اللقاء، 4 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين، منهم واحدة للاعب السد باولو أوتافيو، و3 للاعبي الشرطة، محمود المواس، عبدالمجيد بوبكر، وأمير صباح.

ونجح السد القطري في التأهل لدور الثمانية من البطولة العربية، كمتصدر للمجموعة الثانية بـ7 نقاط، متفوقًا على كل من الهلال السعودي والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

فيما صعد الشرطة العراقي للدور ربع النهائي من البطولة العربية، كوصيف للمجموعة الأولى بـ4 نقاط، على حساب كل من الترجي والصفاقسي التونسيين.