باكستان.. "عمران خان" يدعو أنصاره للتظاهر بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

دعا عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، أنصاره إلى مواصلة التظاهر السلمي، وهذا بعد اعتقاله في لاهور، اليوم السبت، عقب صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 3 سنوات، على خلفية التهم ضده في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "توشخانا" (مستودع الهدايا)، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ونشر رئيس الوزراء الباكستاني السابق، رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب ساعات قليلة من اعتقاله: "بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم".

وبعد صدور الحكم، عبر محامي عمران خان، في تصريحات نشرتها صحيفة "داون" الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم "جريمة قتل للعدالة"، علي حد وصفه.

وتابع: "لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل".